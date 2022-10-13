"جوز بنتي هيقتلني".. كواليس فيديو أشعل فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو يظهر استغاثة شخص من اعتداء زوج ابنته عليه بسكين انتشر عبر منصات السوشيال ميديا -خاصة فيسبوك- كالنار في الهشيم. تهافت مستخدمو المنصة على إعادة تداوله وسط موجة غضب اقترنت بمطالبات برد الحق لأصحابه.

وحدة الرصد بوزارة الداخلية كانت حاضرة بشكل مؤثر. تابع ضباط المساعدات الفنية الفيديو المقطع الذي حمل عنوان (اعتداء زوج على حماه أثناء إنقاذه ابنته من بطش زوجها بالغربية).

توجيهات سريعة من مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بفحص المقطع والتأكد من صحته. التحريات توصلت إلى أنه أول أمس الثلاثاء حضر شخص إلى قسم شرطة ثان المحلة مستغيثًا برجال الشرطة والدماء تسيل من رأسه "إلحقوني.. جوز بنتي هيقتلني".

هدأ الضباط من روع المصاب "خد نفسك واحكي لنا اللي حصل" ليروي الرجل مأساته مع من ائتمنه على ابنته فإذا به يحنث بالوعود التي قطعها على نفسه لدى زواجه من فلذة كبده ما دفع الأب للتدخل لنصرتها فكافأه زوج ابنته بالضرب.

مشادة كلامية حادة نشبت بين سمسار العقارات وحماه تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها عليه بسكين محدثًا إصابته بجرح قطعى بالرأس؛ بسبب خلافات عائلية بين السمسار وزوجته "ابنة المصاب".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بدعى "بيدخل بيني ومراتي".