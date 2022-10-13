ضبط موظف بالكهرباء اختلس أموالا من جهة عمله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (محامى إحدى شركات توزيع الكهرباء – مقيم بالإسكندرية) بقيام ( موظف "بإحدى الإدارات التابعة لذات الشركة " – له معلومات جنائية – مقيم بالإسكندرية) باختلاس مبالغ مالية من عهدته "دون وجه حق" ، مما أضر بأموال الشركة جهة عمله .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها المشكو فى حقه ، حيث قام المذكور باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى فى غضون شهر مايو 2022 وتحصيله مبالغ مالية من المواطنين مقابل الإيصالات المسلمة إليه واختلاسه تلك المبالغ لنفسه وعدم توريدها لخزينة الشركة ، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام بقيمة المبالغ المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة علي النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.