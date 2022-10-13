شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصدق على قانون بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 160 لسنة 2022 بإصدار لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني (إتقان). نشر القانونان فى الجريدة الرسمية.