شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يعلن عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية بعد حصوله على 162 صوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس النواب العراقى في بيان رسمي، الخميس، انتخاب الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق بعد حصوله على 162 من أصل 269 صوت، مشيرا إلى حصول الرئيس العراقى برهم صالح على 99 صوتا، ليصبح بذلك السياسى الكردى عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق.

وانتخب مجلس النواب العراقى، الخميس، السياسى الكردى الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق في الجولة الثانية من الاقتراع الذى انتهى منه أعضاء البرلمان العراقى منذ قليل.

صوت في الجولة الثانية 269 عضوا في البرلمان العراقى لاختيار رئيس الجمهورية الجديد.

وقاطعت كتلة الجيل الجديد البرلمانية العراقية، الجولة الثانية من تصويت النواب العراقى على مرشحي رئاسة الجمهورية.

وقرر مجلس النواب العراقي إجراء جولة ثانية من تصويت النواب الحاضرين في جلسة اليوم على مرشحي رئيس الجمهورية.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أكدت أن مجلس النواب العراقى قد انتهى من عملية العد والفرز لاختيار رئيس الجمهورية، وأن نتائج الجولة الأولى للانتخاب، جاءت على النحو الآتي:- المرشح عبد اللطيف رشيد (157 صوتاً)، المرشح برهم صالح (99 صوتا).

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أن عدد النواب الذين حضروا جلسة اختيار رئيس للجمهورية بلغ 277 نائباً، شاركوا جميعا في عملية الاقتراع.

وأنهى مجلس النواب العراقى، في وقت سابق اليوم الخميس، عملية التصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية.