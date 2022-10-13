شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البريطانية تستعد لشتاء قاس مع ارتفاع قوائم انتظار المرضى لـ7 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية ستيفن بويس، اليوم، الخميس، بأن الأطباء يستعدون لشتاء "قاس" بالمملكة المتحدة، داعيا الشعب للتقدم للحصول على لقاحات كوفيد والإنفلونزا.

وقال بويس - حسب ما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية - إن "الاستعدادات الشتوية لا تتوقف عند التطعيمات، لكن تستعد لإدارة الطلب المتزايد بما في ذلك زيادة عدد الأسرة ومعالجات مكالمات الطوارئ".

وبحسب البيانات الرسمية، فإن عدد الأشخاص الذين ينتظرون العلاج من جانب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا تجاوز 7 ملايين لأول مرة في أغسطس الماضي.

وأثارت الأرقام المخاوف من أن الخدمة الصحية غير قادرة على مواجهة المستوى المرتفع للطلب الذي تواجهه.