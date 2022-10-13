شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز للترجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور سعيد بن فايز السعيد أمين عام جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز للترجمة، أسماء الفائزين بجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة، حيث فاز بالجائزة في فرع المؤسسات والهيئات مناصفة بين كل من شركة العبيكان والعربي للنشر والتوزيع، وفاز في فرع العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية مناصفة بين كل من الدكتورة ليلى الح بابصيل (سعودية) والدكتورة سوسن حسن الصواف (سورية) عن ترجمتمها كتاب الفيزياء في علم الأحياء والطب من اللغة الإنجليزية لمؤلفه باول دافيدوفيتس، والدكتور عبد اللطيف الشهيل (سعودي) والدكتور يحيى خليف (مصري) عن ترجمتمها كتاب مدخل إلى احتجار الكربون وتخزينه من اللغة الإنجليزية لمؤلفيه بيرند سميث وجيفري رايمر وكورتيس أولدنبيرق.

كما أعلن أن من فاز بالجائزة في فرع العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية مناصفة بين كل من الدكتور عز الدين الخطابي الريفي (مغربي) عن ترجمته كتاب ما وراء الطبيعة والثقافة من اللغة الفرنسية لمؤلفه فيليب ديسكولا، والدكتور عبد النور خراقي (مغربي) عن ترجمته لكتاب مدخل إلى التنقيب في بيانات العلوم الاجتماعية من اللغة الإنجليزية لمؤلفيه باول اتيول وديفيد موناقان ودارن كونق، وفاز بالجائزة في فرع جهود الأفراد مشاركة بين كل من الدكتور حمزة بن قبلان المزيني (سعودي)، والدكتور مرتضى سيد عمروف (أوزبكي)، والدكتور سمير مسعود جريس (مصري).

جاء ذلك خلال حفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة والتى تقام فى قاعات الاحتفالات الكبرى بقبة جامعة القاهرة بمشاركة وفود سعودية ومصرية.