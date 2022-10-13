شكرا لقرائتكم خبر عن العدل الأمريكية تتهم 880 شخصا فى اقتحام الكونجرس بعد تحقيقات استمرت 21 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس أنه خلال 21 شهر منذ الهجوم على مبني الكونجرس من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب فى 6 يناير 2021، وجه المدعون العامون الاتهامات إلى أكثر من 880 شخصا فى الولايات الخمسين، وفقا لشبكة إيه بى سى.

يأتى إعلان وزارة العدل بالتزامن مع عقد لجنة مجلس النواب الديمقراطية آخر جلسات الاستماع المتعلقة بالهجوم، ومن بين أكثر من 880 متهمًا متهمًا، يواجه 272 اتهامات بالاعتداء أو عرقلة الضباط، من بينهم 95 متهمًا باستخدام أسلحة مميتة أو خطيرة. وقالت وزارة العدل إن ذلك أدى إلى إصابة 140 ضابط شرطة في دائرتين.

تم اتهام أكثر من 294 متهمًا بارتكاب جناية عرقلة إجراءات رسمية، وتصل عقوبة الإدانة إلى السجن لمدة 20 عامًا.

فى قاعة محكمة فيدرالية بواشنطن هذا الأسبوع، تستمع هيئة المحلفين إلى الحجج فى واحدة من أكبر القضايا فى التحقيق فى 6 يناير، حيث اتهم كل ستيوارت رودس وثلاثة أعضاء آخرين من جماعة "اوث كيبرز" بالتآمر التحريضي ودفع الأربعة بالبراءة.

ووجهت تهم التآمر إلى خمسين آخرين يزعم تورطهم فى أعمال الشغب في الكابيتول، بما في ذلك إنريكي تاريو ، الزعيم السابق لمجموعة براود بويز، الذي دافع أيضًا بأنه غير مذنب.

وتقول وزارة العدل إن 412 شخصًا أقروا بأنهم مذنبون في "مجموعة متنوعة" من التهم الفيدرالية مع إقرار حوالى 100 مذنب بارتكاب جنايات و313 آخرين أقروا بأنهم مذنبون في جنح.

وتقول وزارة العدل إن 21 شخصًا آخرين قد أدينوا فى المحاكمة، كما قال مكتب التحقيقات الفدرالي إنهم ما زالوا يبحثون عن أكثر من 360 فردًا يقول إنهم مرتبطون بأحداث 6 يناير.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تواصل الحكومة التحقيق في الخسائر التي نجمت عن خرق مبنى الكابيتول ، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بمبنى الكابيتول والأراضي داخل وخارج المبنى"، واكد المدعي العام ميريك جارلاند إن وزارة العدل ستحاسب أي شخص مسؤول عن أحداث 6 يناير ، بغض النظر عن هويته.