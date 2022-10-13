"ماتبعش مخدرات هنا".. تفاصيل مقتل بائع مخدرات بيد صديقه بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

طرأ تغير على دوام شاب يبيع المخدرات في منطقة المرج، بعد أن عنفه صديقه ليمنعه من جلب وإعطاء المخدرات لعملائه أمام منزله، المناقشة تطورت لعراك انتهى بمقتل الأول بطعنات متفرقة في الجسد.

وصلت إخبارية إلى قسم الشرطة ما جرى، مفاداها نشوب مشاجرة بين شخصين ومصرع أحدهما بطعنات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب ويدعي "م. س" على يد صديقه بعدة طعنات بالجسم بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلافات نشبت بينهما على بيع المواد المخدرة بالشارع، تركا صديقه غارقا في دمائه ولاذا بالفرار.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها في سرعة ضبط وإحضار المتهم، وتم التحفظ على جثة الضحية بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.