تُقدم 9 خدمات.. خطوات حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية وأماكن تواجدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
تُقدم وزارة الداخلية عبر بوابة مرور مصر خدمة حجز موعد بـ"وحدات المرور الإلكترونية" والتي تقدم عدة خدمات أبرزها تجديد الرخصة والفحص الفني.
شروط حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية:
- بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري المفعول.
- السداد بكافه أنواع كروت الأئتمان ولا يوجد تعامل نقدي.
- تقدم الخدمه لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سي سي.
- وجود شهادة براءة ذمة سارية (شهادة مخالفات).
- يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات، ولا يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادره من الشركات المختلفة.
- يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، ويشترط ألا يكون قد مضي علي التوكيل ثلاثة أعوام من تاريخ صدوره.
- يتم تقديم مذكرة فقد للرخصة المطلوب استخراج بدل فاقد لها تكون صادرة من قسم الشرطة المختص.
- يتم تقديم الرخصة التالفة في حالة طلب "بدل تالف رخصة قيادة/ تسيير".
- تُقدم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط (موضح بها الرقم القومي).
خطوات حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية:
- الضغط على الرابط (https://bit.ly/3TlHill).
- اختر "حجز موعد
- أدخل البيانات المطلوبة
- اختر نوع الخدمة "إصدار ملصق إلكتروني - خدمة تجديد - خدمة فحص وتجديد"
- حدد موعد الخدمة
الخدمات المتاحة بوحدات المرور الإلكترونية:
- تجديد رخصة تسيير مركبة.
- بدل تالف / فاقد رخصه تسييرمركبة.
- بدل تالف / فاقد رخصة قيادة.
- إصدار ملصق إلكتروني.
- بدل تالف / فاقد ملصق إلكتروني.
- خدمة الفحص الفني للمركبات.
خدمات غير متاحة بوحدات المرور الإلكترونية والمتنقلة:
- نقل القيد – نقل الملكية – خدمات الأجانب – خدمات الشركات
- لا يتم التعامل مع تصاريح التسيير.
- لا يتم التعامل مع خطابات التجديد أورفع الحظر الورقي و الوحدات تعمل بالتكامل الإلكتروني مع كافة البنوك على مستوى الجمهورية
- عدم قبول الدمغ المحلي
أماكن وحدات المرور الإلكترونية:
القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية (مول سيتى ستارز - الطابق السابع).
القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية (ميفيدا - القاهرة الجديدة).
القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مسجد عمر مكرم).
القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أرض المعارض - مدينة نصر).
الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية (داندي مول).
الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية (الحصري - موقف الحافلات).
الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان درة - الشيخ زايد).
الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان الثورة - الدقي).
مطروح - وحدة المرور الإلكترونية (مراسى).
مطروح - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح).
الغربية - وحدة المرور الإلكترونية (نادي طنطا).
البحر الأحمر - وحدة المرور الإلكترونية (سيتي سنتر - الغردقة).
أسوان - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان).
الأسكندرية - وحدة المرور الإلكترونية (كارفور -سيتى سنتر).
الأسكندرية - وحدة المرور الإلكترونية (نادي سموحة).
بورسعيد - وحدة المرور الإلكترونية (الحي الإماراتي).