تُقدم 9 خدمات.. خطوات حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية وأماكن تواجدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تُقدم وزارة الداخلية عبر بوابة مرور مصر خدمة حجز موعد بـ"وحدات المرور الإلكترونية" والتي تقدم عدة خدمات أبرزها تجديد الرخصة والفحص الفني.

شروط حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية:​

- بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري المفعول.

- السداد بكافه أنواع كروت الأئتمان ولا يوجد تعامل نقدي.

- تقدم الخدمه لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سي سي.​

- وجود شهادة براءة ذمة سارية (شهادة مخالفات).

- يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات، ولا يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادره من الشركات المختلفة.

- يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، ويشترط ألا يكون قد مضي علي التوكيل ثلاثة أعوام من تاريخ صدوره.

- يتم تقديم مذكرة فقد للرخصة المطلوب استخراج بدل فاقد لها تكون صادرة من قسم الشرطة المختص.

- يتم تقديم الرخصة التالفة في حالة طلب "بدل تالف رخصة قيادة/ تسيير".

- تُقدم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط (موضح بها الرقم القومي).

خطوات حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية:

- الضغط على الرابط (https://bit.ly/3TlHill).

- اختر "حجز موعد

- أدخل البيانات المطلوبة

- اختر نوع الخدمة "إصدار ملصق إلكتروني - خدمة تجديد - خدمة فحص وتجديد"

- حدد موعد الخدمة

الخدمات المتاحة بوحدات المرور الإلكترونية:​

- تجديد رخصة تسيير مركبة.

- بدل تالف / فاقد رخصه تسييرمركبة.

- بدل تالف / فاقد رخصة قيادة.

- إصدار ملصق إلكتروني.

- بدل تالف / فاقد ملصق إلكتروني.

- ​خدمة الفحص الفني للمركبات.

خدمات غير متاحة بوحدات المرور الإلكترونية والمتنقلة:

- نقل القيد – نقل الملكية – خدمات الأجانب – خدمات الشركات

- لا يتم التعامل مع تصاريح التسيير.

- ​لا يتم التعامل مع خطابات التجديد أورفع الحظر الورقي و الوحدات تعمل بالتكامل الإلكتروني مع كافة البنوك على مستوى الجمهورية

- عدم قبول الدمغ المحلي

أماكن وحدات المرور الإلكترونية:

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية (مول سيتى ستارز - الطابق السابع).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية (ميفيدا - القاهرة الجديدة).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مسجد عمر مكرم).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أرض المعارض - مدينة نصر). ​​

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية ​(داندي مول).

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية​ (الحصري - موقف الحافلات).

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان درة - الشيخ زايد).

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان الثورة - الدقي).

مطروح - وحدة المرور الإلكترونية (مراسى).

مطروح - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح).

الغربية - وحدة المرور الإلكترونية (نادي طنطا).

البحر الأحمر - وحدة المرور الإلكترونية (سيتي سنتر - الغردقة).

أسوان - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان).

الأسكندرية - وحدة المرور الإلكترونية (كارفور -سيتى سنتر).

الأسكندرية - وحدة المرور الإلكترونية (نادي سموحة).

بورسعيد - وحدة المرور الإلكترونية (الحي الإماراتي).