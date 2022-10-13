أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 72 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة - عن ضبط 72 ألف مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 17 ألفا و710 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و1504 مخالفات سير بدون تراخيص، و16 مخالفة موقف عشوائي و12 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.