هيروين وسلاح وهاربين من أحكام.. الداخلية تداهم بؤرة إجرامية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت مركز شرطة ساحل سليم.

وأسفرت الجهودها عن ضبط 15 قطعة سلاح ناري عبارة عن 7 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 2 طبنجة - 2 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 14 متهما لعدد 7 منهم معلومات جنائية.

ونجحت الجهود في ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من مخدري "الحشيش– الهيروين" بحوزة 5 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية وضبط 5 أشخاص محكوم عليهم بالسجن المؤبد في 5 جنايات.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.