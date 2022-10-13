شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة النووية تطلق فعاليات يوم الأمان تحت شعار "الأمان أولًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اليوم الخميس، فعاليات يوم الأمان تنفيذًا للخطة السنوية التي وضعتها اللجنة المعنية بثقافة الأمان داخل الهيئة في اجتماعها المنعقد في 13 ديسمبر 2021.

وأكد الدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، فى بيان له اليوم خلال الاحتفال بفعاليات يوم الأمان وذلك بمقر الهيئة على التزام هيئة الرقابة النووية والاشعاعية بالأمان واعتباره أحد القيم الأساسية التي تحكم العمل داخل الهيئة، كما أشار سيادته إلى أن بناء وتطوير ثقافة الأمان هو دور أساسي لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية باعتبارها هيئة رقابية وطنية مستقلة منوطة بضمان أمان وسلامة الانسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

وأوضح شعبان، عددًا من السمات التي تقوم عليها ثقافة الأمان للهيئة ، موكد على التزام كافة القيادات داخل الهيئة باتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق اقصى درجات الأمان، والتحقق من التزام كافة العاملين بالهيئة نحو الأمان كقيمة تُحرك كافة الأنشطة التي يقوم بها العاملين داخل الهيئة. كما أكد سيادته أنه في سبيل تحقيق ذلك تولي الهيئة أهمية قصوى لعملية بناء قدرات العاملين بها لإثقالهم بكافة المهارات اللازمة لأداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية تضمن الالتزام الكامل بالأمان.