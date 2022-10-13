وزير الصحة العراقى يزور صندوق مكافحة الإدمان للاطلاع عَلى تجربة الخط الساخن

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القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور هاني العقابي وزير الصحة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بدولة العراق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق برفقة ميرنا أبو حبيب نائب المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط والوفد المرافق لهما ، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، للاستفادة من التجربة المصرية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم مره أخرى في المجتمع وخفض الطلب على المخدرات ، وضم الوفد كل من الدكتور رياض الحلفي مدير عام دائرة الصحة العامة بالعراق، والدكتور وسام حسين التميمي مدير قسم الصحة الدولية، والدكتورة علياء خالد مسؤولة المنظمات الدولية بوزارة الصحة العراقية وروكان عبد الخالق نائب السفير العراقي في القاهرة ، والدكتور على البرير مدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالعراق



وزير الصحة العراقى يزور صندوق مكافحة الإدمان

وتأتي زيارة الدكتور هاني العقابي وزير الصحة بدولة العراق الى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبترشيح من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للاستفادة من التجربة المصرية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم مره أخرى في المجتمع وخفض الطلب على المخدرات ،حيث تعتبر الأمم المتحدة تجربة مصر من التجارب الرائدة في المنطقة .

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى خلال الزيارة محاور عمل جهود الصندوق في خفض الطلب على المخدرات وتضمنت محاور عمل الصندوق الرئيسية والخاصة بالحوكمة وبناء قواعد البيانات والوقاية المبكرة، وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، والدمج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين تعزيزا للتعافي ومنع الانتكاسة، ودمج قضية المخدرات في المناهج الدراسية، بهدف رفع الوعى بمخاطر التدخين وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وصورها بين الطلاب بمراحل التعليم المختلفة ،إضافة إلى توفير التدريب للمتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل ودمج المتعافين في المجتمع من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة لهم مع تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية مما أدى إلى خفض نسبة تعاطى المخدرات إلى 0.5% بعدما كانت 12% عام 2014 ، بجانب حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وانخفضت أيضا نسبه التعاطي للعاملين أيضا الى 0.5% بعدما كانت 8% عام 2019 بالتوازي مع برامج التوعية ،وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما استعرض "عثمان " الحملات الاعلامية التي ينفذها الصندوق من خلال الشخصيات المؤثرة وأبرزها " أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة " محمد صلاح" مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي ،حيث استطاعت زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 400% وكذلك البرامج التوعوية فى مراحل التعليم المختلفة كما سيتم تعميم المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بحلول 2025 ،كذلك تم إطلاق أول دبلوم لخفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني " فى الشرق الأوسط وذلك بالتعاون مع جامعة القاهرة .

من جانبه، أشاد الدكتور هاني العقابي وزير الصحة العراقي بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات واصفا التجربة الرائدة على مستوى الوطن العربي ،كما تفقد وزير الصحة العراقي والوفد المرافق له الخط الساخن للصندوق "16023" واطلع على آليات عمل الخط الساخن في كيفية تلقي المكالمات من المرضى وأسرهم لعلاجهم بالمجان وفى سرية تامة، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية للمرضى وفقا للمعايير الدولية ،معربا عن أمله في الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان وأيضا في تنفيذ البرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان كما قام بزيارة احد المراكز العلاجية التي يقدم الصندوق الخدمة بها واطلع علي تفاصيل البرنامج التأهيلي لمرضي الادمان والذي يتضمن التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني والرياضى.

ووجه الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على حسن الاستقبال والتعاون المثمر للاستفادة من التجربة المصرية ودعا وزير الصحة العراقي صندوق مكافحة الإدمان الى زيارة دولة العراق للاطلاع على آليات العمل بدولة العراق في علاج الإدمان وكيفية تقديم الدعم لهم للاستفادة من التجربة المصرية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد استقبلت الدكتور /هاني العقابي وزير الصحة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بدولة العراق والوفد المرافق له بديوان عام الوزارة وذلك لبحث سبل التعاون الثنائي المُشترك في قضية خفض الطلب على المخدرات ،والاستفادة من التجربة المصرية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مره أخرى ،باعتبارها من التجارب الرائدة على مستوى الوطن العربى.