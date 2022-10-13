شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقى قادة الكنائس العربية ومنظمات المجتمع المدنى بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم رئيس الطائفة الإنجيلية، الدكتور القس أندريه زكى، جولته الرعوية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى التقى خلالها عددًا من قادة الكنائس الإنجيلية العربية، ومنظمات المجتمع المدنى الدولية، كما زار رئيس الإنجيلية عددًا من الكنائس الإنجيلية العربية في عدة ولايات مختلفة.

وتضمنت جولة رئيس الطائفة، زيارة الكنيسة العربية بكاليفورنيا، والتي التقى خلالها بالقس أمير شوقي، راعي الكنيسة، وقدم كلمة روحية لشعب الكنيسة العربية بكاليفورنيا، كما شارك رئيس الطائفة في احتفال افتتاح الكنيسة العربية بفيكتور فيل، بحضور شعب الكنيسة، والقس برسوم سند، راعي الكنيسة، وعدد من قادة الكنائس بولاية كاليفورنيا، وفي بايون - نيو جيرسي شارك رئيس الطائفة في احتفال كنيسة حياة المسيح بمناسبة مرور 15 سنة على إنشائها، بحضور القس جيم فوزى، راعي الكنيسة، كما قام الدكتور القس أندرية زكى بإلقاء كلمة روحية لشعب الكنيسة المسيحية العربية فى إيست برونزويك نيو جيرسى ، وذلك بحضور القس يوثام بطرس، راعى الكنيسة.

والتقى رئيس الطائفة الإنجيلية خلال جولته بعدد من قادة الكنائس العربية، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لإعداد مؤتمر الكنائس العربية، والذي من المقرر أن يتم تنظيمة العام القادم، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من قادة وقسوس وخدام الكنائس الإنجيلية العربية بشرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وشملت جولة رئيس الطائفة في بداية زيارته بالولايات المتحدة الأمريكية، الاحتفال بمرور ٤٠ عامًا للدكتور القس هشام كامل، خادمًا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية العربية "وتيير كاليفورنيا" بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سعادة السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام بلوس أنجلوس والساحل الغربي، وعدد من قادة الكنائس الإنجيلية العربية بالولايات المتحدة الأمريكية.



جانب من اللقاء



جانب من لقاء الدكتور أندرية زكى