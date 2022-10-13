شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" والهيئة القبطية الإنجيلية تفتتحان ملتقى توظيف يوفر 3 آلاف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي ،اليوم الخميس ، ملتقي توظيف للشباب بمشاركة 30 شركة قطاع خاص تُوفر 3 ألاف فرصة عمل للشباب من سن 18حتى 40 سنة بتخصصات مختلفة ،لجميع المؤهلات، وذلك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية وعنوانها شارع د. أحمد زكي، النزهة الجديدة ، والذى نظمته الإدارة العامة للتشغيل بالداخل ومعلومات سوق العمل بالوزارة ، بحضور نواب مجلسي الشيوخ والنواب ، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومسئولى الهيئة .

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن ذلك يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة في مجال التدريب والتشغيل والسلامة والصحة المهنية ، وانطلاقاً من دور الوزارة في توفير فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ،وبناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، افتتح الملتقى الكيميائى اشرف مرزوق معاون وزير القوى العاملة بكلمة ، ونقل للشباب الحضور خلالها تحية وزير القوى العاملة ، واكد حرص الوزارة على التعاون مع كافة الجهات الموجودة داخل المجتمع لتوفير مزيد من الخدمات للشباب المصرى القادر على العمل والراغب فيه ، ومنها الهيئة القبطية الانجيلية التى تقدم خدماتها لكافة فئات المجتمع وفى إطار برتوكول تعاون موقع بين الوزارة والهيئة .

من جانبه اشاد الدكتور احمد عبد الرحمن وكيل اول وزارة التضامن الاجتماعى ، بجهود وزارة القوى العاملة ، مقدماً الشكر والتقدير لكل القائمين على تنظيم الملتقى من الوزارة والهيئة ، كما اشاد بالاقبال الكبير للشباب من الجنسين على الحصول على تلك الفرص ، ومؤكداً اهتمام وزارته بالشباب من الجنسين وتوفير كل السبل لتحسين مستويات معيشتهم بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية .

بدورها قدمت سهير عزيز القائم باعمال مدير الخدمات التنموية المتخصصة بالهيئة ، الشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة وممثليها على الجهود المبذولة من قبلها لتوفير تلك الفرص للشباب بالتنسيق مع الشركات التى شاركت في الملتقى ، وذلك يعتبر الدور الرئيسي للهيئة التى لطالما حرصت على القيام به لخدمة كل فئات المجتمع واطيافه حرصاً منها على المشاركة في تنمية المجتمع وتحقيق تقدمه .

كما وجهت الدكتورة جهاد ابراهيم عضو مجلس النواب وبطلة مصر للسباحة من ذوى الهمم ، كلمتها للشباب المشارك في الملتقى بان الدولة المصرية لن تتوانى عن توفير مزيد من الخدمات لمواطنيها وخاصة الشباب ، وحثتهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا المجتمع والعمل على تطوير أنفسهم بإستمرار للحصول على امانيهم ومتطلباتهم في الحياة .

وأشاد عادل صابر نائب مدير مكتب القاهرة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، بتنظيم الملتقى وجهود وزارة القوى العاملة لخدمة الشباب ،مشيراً إلى استعداد الجهاز لدعم الشباب وتمويلهم لعمل مشروعات خاصة بهم بالإقراض متناهي الصغر ومنح التسهيلات من خلال تأجيلات سداد للأقساط الشهرية ، كما اكد ان الملتقى يوفر مزيد من فرص العمل للشباب يجب استغلالها والدخول لسوق العمل والتى طرحتها الشركات المشاركة في الملتقى .

شارك في الملتقى كبرى الشركات داخل المجتمع المصرى في عدة تخصصات منها المتعلقة بالوظائف الفندقية ، والامن والحراسة ، ومندوبين المبيعات ، والمشرفين ، والطباخين ، ومديرين ، وموارد بشرية ، وامناء مخازن وعمال نظافة .

كما شهد الملتقى إقبال شديد من الشباب والفتيات للحصول على فرص العمل المتاحة التى يوفرها الملتقى والاختيار بين الشركات الموجودة ، والذين اشادوا بتنظيم الملتقى والجهود التى تبذلها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى .

واطمأنت الوزارة على فرص العمل المقدمة من الشركات ، وعلى الاجور المقدمة ومراعاتها للحد الادنى للاجور التى أقرته الدولة المصرية ، مع توفير كافة الشروط والمزايا من تأمين إجتماعى وصحى للمتقدمين ، ومقدمة الشكر والتقدير للشركات المشاركة في فعاليات الملتقى على تعاونهم المثمر مع الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين .

حضر الافتتاح من الوزارة هبة أحمد مدير ادارة التشغيل ومعلومات سوق العمل ، ومن الهيئة القبطية ، مارجريت صاروفين مدير قطاع التنمية ، ورفيق ناجى مدير المواقع التنموية ووحدة التنمية المحلية بالقاهرة ووجه بحرى ، ونهى الشريف عضو مجلس الشيوخ.