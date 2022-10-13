شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الداخلية العرب: مكافحة تهريب الممنوعات بالطائرات المسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانيء أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.

وكان المؤتمر قد انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس بمشاركة وفود تمثل أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانيء في الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (FRONTEX)، المنظمة العربية للطيران المدني وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة، من بينها، استراتيجية عربية استرشادية لمكافحة جرائم القرصنة البحرية، وطلب من الأمانة العامة للمجلس تعميمها على الدول الأعضاء للاسترشاد بها، كما ناقش آلية للتواصل بين غرف العمليات الخاصة بأمن الحدود في الدول العربية، وحث الدول الأعضاء التي ليست لديها غرف عمليات مركزية لأمن الحدود إلى إنشاء هذه الغرف لما لها من دور بناء في تسريع تبادل المعلومات بين المنافذ الحدودية، وطلب من الأمانة العامة إعداد آلية للتواصل بين غرف العمليات الوطنية الخاصة بأمن الحدود في الدول العربية، وبالاستئناس بالتجارب الإقليمية.

كما ناقش المؤتمر موضوع تبادل الخبرات في مجال مكافحة تهريب المواد الممنوعة باستخدام الطائرات والغواصات المسيرة، واستعرض نتائج أعمال المؤتمر الأورو – عربي الأول لأمن الحدود الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية مطلع شهر ديسمبر من العام المنصرم، في إطار الأنشطة المشتركة التي تنفذها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وطلب - في هذا الصدد - من الأمانة العامة تشكيل فريق فني من ممثلي الدول الأعضاء لوضع تصور لفريق العمل المعني بتسيير برنامج عمل التعاون المستقبلي بين الدول العربية والأوروبية في مجال أمن الحدود، كما طلب منها مواصلة التعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) والاستمرار في تنظيم الأنشطة المشتركة. وحث الدول العربية على المشاركة فيها.