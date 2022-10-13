شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة يعلن نتائج الكليات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، نتائج الكليات العسكرية، وقال: صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على نتائج الكليات العسكرية كما يلي.

منح طلبة الدفعة 116 حربية والدفعة 115 حربية حاملى المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم العسكرية

منح الطلبة الدفعة الثانية من حاملى الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية

منح طلبة الدفعة 73 حربية درجة بكالوريوس العلوم البحرية

منح طلبة الدفعة 89 طيران وعلوم عسكرية درجة بكالوريوس طيران

منح طلبة الدفعة 59 فنية عسكرية درجة بكالوريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية

منح طلبة الدفعة 50 دفاع جوي درجة بكالوريوس العلوم العسكرية دفاع جوي والعلوم العسكرية الجوية

منح طلبة الدفعة 4 من كلية الطب بالقوات المسلحة درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية

منح طلبة الدفعة 51 من الكلية العسكرية التكنولوجيا المرحلة الأولى شهادة دبلوم المعهد الفني للقوات المسلحة

بلغت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان 100 %.