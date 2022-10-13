شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عدم الاستقرار.. تفاصيل فرص سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة، وفرص الأمطار ونشاط الرياح، قبل حالة عدم الاستقرار المرتقبة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، كما يلى:-

- الخميس 13 أكتوبر:-

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

- الجمعة 14 أكتوبر: -

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

ويشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.