الرئيس السيسي: هنعبر كل المصاعب.. وما عندناش تحديات كبيرة

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بجهود المواطنين والقوات المسلحة والشرطة، فى الحفاظ على الدولة قائلا: "واتصور واتكلمت فى المسالة دى كثيرا قبل كده، وقلتلكم المشاهد اللى بنشوفها حوالينا بتأكد حاجة واحدة بس أن الجهد اللى بتبذل من كل مواطن مش الجيش والشرطة بس للحفاظ على الدولة جهد مشكور وبيخلى الـ 104 ملايين وأكتر موجودين على أرض مصر عايشين وعندهم أمل فى بكرة".

أضاف الرئيس السيسى خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية: "كل المصاعب بفضل الله سبحانه وتعالى هنعبرها واحنا بخير وفى خير، وأقدر أقول أن احنا واقفين برضه على أرض صلبة معندناش تحديات كبيرة قوى زى بلاد أخرى ليه؟ علشان الأمن والاستقرار اللى موجود فى مصر".