شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الناس كانت متصورة إن كورونا آخر العالم والأزمة انتهت بفضل الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير والاحترام لأسر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، قائلا: "ألف مبروك".

كما وجه الرئيس السيسي التحية والتهنئة للخريجين من الضباط، متابعا: "أتمنى لهم كل التوفيق في حياتهم، يعني لسه أول خطوة النهاردة في حياة الضابط المتخرج وده الحقيقة يمثل خطوة مهمة قوى، وخطوة رائعة وعظيمة فى حياتك، وحياة كل الخريجين إن شاء الله، سواء الكليات العسكرية أو حتى الكليات المدنية".

تابع الرئيس: "خلينى أقول لكم، في الدنيا الموجودين فيها الأمور دايما بتبقا متغيرة، ولكن إرادة الإنسان، وقبل منها بدعم ربنا سبحانه وتعالي ومشيئته كل الأمور حتى الصعبة يتم التغلب عليها".

أضاف الرئيس: "لو كنتم شوفتم من سنتين فى حفل مماثل زى ده، كلنا كنا واقفين ولابسين علشان كورونا واللى كان موجود فيها، والناس كانت متصورة إنه آخر الدينا، لا مش آخر الدنيا ولا حاجة، وانتهت بفضل الله سبحانه وتعالى وعبرت زى كتير من الأزمات ما عبرت وحتى الأزمة اللى إحنا فيها دلوقتى".