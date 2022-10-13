6 بلاغات تقود الشرطة إلى عصابة لسرقة السيارات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف لغز سرقة عدد من السيارات بالقاهرة وضبط الجناة.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية- أحدهما تم احتجازه على ذمة إحدى القضايا بارتكاب العديد من وقائع سرقات السيارات بأسلوب "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخر حال استقلاله سيارة "مُبلغ بسرقتها".. وبمواجهته اعترف باشتراكه مع المتهم الثاني في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك" وقيامهما بارتكاب 6 وقائع سرقة، وأقر بتصرفهما في السيارات لدى عملائهم 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية، تم ضبطهم بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن الجيزة والإسكندرية.

بمواجهتهم أكدوا ما جاء بأقوال المتهم المضبوط .. وأرشد اثنين من العملاء عن عدد 3 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي وأرشدا عن أخرى مقطعة لأجزاء.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة.. جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.