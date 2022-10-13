بـ 11 طبنجة معدلة.. ضبط مسجل يروج لبيع طلقات صوت على اليوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضبط عنصر إجرامي يروج لبيع طلقات الصوت على اليوتيوب بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بإنشاء صفحة عبر موقع "يوتيوب" يقوم من خلالها بالترويج لبيع محدثات وطلقات الصوت.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى– الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر .. وبحوزته 11 طبنجة معدلة مختلفة الأنواع – 15 مسدس محدث صوت - مبلغ مالي – هاتف محمول) .. كما أرشد عن (عدد 2000 طلقة صوت - 8

كما تم ضبط مقبض لطبنجات مختلفة - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع داخل ورشة خاصة به كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بنشاطه الإجرامي، وأنه يتخذ من الورشة الخاصة به مسرحاً لمزاولة نشاطه في إصلاح وتعديل محدثات الصوت إلى أسلحة نارية تمهيداً لترويجها باستخدام السيارة محل الضبط والمبلغ المالي من متحصلات عمليات البيع ، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.