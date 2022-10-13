لتصبح بـ4400 جنيها.. دعوى قضائية تطالب بإلغاء "تأشيرة العُمرة" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار التنظيمي الصادر عن وزير السياحة والآثار بصفته باعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية/2022 -2023 والمكمل للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014.

طالب "عبد السلام" في دعواه أمام مجلس الدولة بوقف وإلغاء ما تضمنته الفقرتين السادسة والسابعة من منع المسافرين غير الحاصلين علي الباركود المخصص لمنح تأشيرة أداء مناسك العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة من الحصول علي تذاكر شركات النقل الجوية والبحرية والبرية ومنعهم من السفرعبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية داخل البلاد ".

كما طالبت الدعوى بإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على القرار وأخصها السماح للمواطنين المصريمن الحاصلين علي تأشيرة أداء مناسك العمرة خارج البوابة المصرية للعمرة بالحصول على تذاكر السفر من شركات النقل و الملاحة الجوية والبحرية والسماح لهم بمغادرة البلاد لأداء مناسك العمرة عبر المنافذ المصرية على مستوى الجمهورية دون قيد أو شرط مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وقال المحامي عمرو عبد السلام إن القرار المطعون فيه بمنع المواطنين من السفر لأداء مناسك العمرة من غير الحاصلين على تأشيرة العمرة من خلال بوابة الحج والعمرة المصرية مخالف لمبدء حرية الاعتقاد وممارسة شعائر العمرة وما يرتبط بها من حرية الأفراد في التنقل والسفر خارج البلاد الواردة بالمادتان 62 و64 من الدستور الحالي والمنصوص عليهما بالإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عام 1981 والتي تعتبر تلك الحقوق من الحقوق الدستورية والحريات اللصيقة بشخص المواطن فلا تقبل أي تعطيل أو انتقاص ولايجوز لأي قانون ينظم ممارستها أن يقيدها او يمس أصلها وجوهرها بغير سندا من الدستور.

كما أوضح أن القرار المطعون فيه مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور وذلك لعدم السماح للمعتمرين الحاصلين على تأشيرة أداء مناسك العمرة خارج نطاق بوابة الحج والعمرة الإلكترونية بعدم السفرإلى الأراضي المقدسة إلا إذا كانت تأشيرة العمرة صادرة بواسطة الجهة الإدارية وتكويد المسافر عبر بوابتها دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مبارايات كرة القدم أو المسافرين لحضور المؤتمرات الفنية بما يعد تمايز صارخ بين المواطنين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.

يأتي ذلك بعد إعلان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي، أن الراغب في العمرة من مصر يمكنه عمل مناسك العمرة كاملة بمبلغ مالي يصل لـ4400 جنيه فقط رسوم من خلال التسجيل والحجز عن طريق منصة نسك، شاملة السكن والإقامة، ويمكن إصدار التأشيرة في أقل من 24 ساعة، لكن وزارة السياحة أوضحت أنه يتوجب على الراغب في أداء العمرة الحصول على "باركود" من البوابة المصرية للعمرة ودفع الرسوم.