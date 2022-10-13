السيسي: الظروف الراهنة ستمر كما انتهت أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية بخير رغم كل الصعاب التي تمر بها والتي ستتمكن من عبورها.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في احتفالية تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، بمقر الكلية الحربية، اليوم الخميس: إحنا بخير وفي خير وكل المصاعب التي نمر بها سنعبرها، والأمور دايما بتبقى متغيرة ولكن بإرادة الإنسان وقبل منها دعم ربنا ومشيئته كل الأمور حتى الصعبة يتم التغلب عليها.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "دور الجيش يحمي ويصون ويضحي علشان تبقى البلد دي دايما ثابتة مستقرة وآمنة سالمة إن شاء الله".

وواصل الرئيس: "أزمة فيروس كورونا استمرت سنتين والناس كانت متصورة أنه آخر الدنيا.. لا مش آخر الدنيا ولا حاجة وانتهت بفضل الله سبحانه وتعالى، والظروف هذه المرة ستمر أيضا بفضل الله".​