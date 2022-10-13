شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الزيتون والرمان.. تعرف على تفاصيل مبادرة زراعة الأشجار فى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الكنيسة القبطية على المشاركة فى مبادرة التغير المناخى والمشاركة فى زراعة الأشجار، حيث أعلن قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن مبادرة زراعة الأشجار بجميع الكنائس والإيبارشيات.

وحول شروط المسابقة أكدت البطريركية أن اختيار الأشجار المناسبة للبيئة الخاصة بالمكان ويفضل ( الزيتون – الرمان – التوت ) ومراعاة التنسيق في الزراعة والمظهر الجمالى وتتم الزراعة بالكنائس وخارجها والبيئة المحيطة، وكذلك تصوير المكان قبل وبعد زراعة الأشجار وتاريخ الزراعة، وزراعة ما لا يقل عن 1000 شجرة فى المطرانية الواحدة، ويجب أن تحتوى التقارير على توقيع الأب الأسقف وكاهن الكنيسة، وتسلم الصور الخاصة بكل كنيسة للمطرانية التابعة لها، وتقدم المطرانية التقارير بحد أقصى نهاية أكتوبر 2022 بالمقر البابوى - الأنبا رويس - العباسية – القاهرة.



مبادرة زراعة الأشجار

جوائز المسابقة

وحول جوائز المسابقة تبلغ الجائزة الأولى من 1- 3 حوالى 100 ألف جنيه ( ثلاث جوائز) والجائزة من 4 – 6 تبلغ 75 ألف جنيه ومن الجائزة 7 – 9 تبلغ 50 ألف جنيه والجائزة من 10 – 12 تبلغ 25 ألف جنيه.

وتقدم الجوائز بحسب أعداد الأشجار المزروعة والنامية والتنسيق الجمالى لها وتعلن النتيجة منتصف نوفمبر القادم.