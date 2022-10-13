شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الهند يزور مصر السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل وزير الشئون الخارجية الهندى د. إس جايشنكر، إلى القاهرة بعد غد السبت فى زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، بناءً على دعوة من وزير الخارجية سامح شكرى.

وذكرت سفارة الهند بالقاهرة فى بيان اليوم الخميس، أن الزيارة تعد الأولى لوزير الخارجية الهندي إلى مصر.. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية مباحثات مع عدد من كبار المسئولين لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك.

ويجتمع الوزير جايشنكر مع وزير الخارجية سامح شكري، سيلتقي أيضًا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

كما يلتقي وزير الشئون الخارجية أيضًا بعدد من أعضاء الجالية الهندية في مصر ومنهم عدد من الطلاب الهنود، ويلقى كلمة خلال لقاء يعقده مع رجال الأعمال المصريين والهنود.

وأضافت السفارة أن زيارة وزير الشؤون الخارجية الهندي إلى مصر تعد فرصة لاستعراض كافة أوجه علاقاتنا الثنائية والمتعددة الأطراف إلى جانب تبادل وجهات النظر مع القيادة المصرية فيما يتعلق بعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.. كما تمثل الزيارة فرصة لتعميق التعاون والتوصل إلى مبادرات جديدة في شراكتنا الثنائية.

وأشارت سفارة الهند بالقاهرة -في بيانها- إلى أن الهند ومصر ترتبطان بعلاقات ود وصداقة تستند إلى روابط تاريخية وثقافية حيث يحتفل كلا البلدين هذا العام بمرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتمت دعوة مصر "كبلد ضيف" خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين لعام 2022-2023.

وأوضحت السفارة أن مصر تمثل واحدة من أكبر شركاء الهند التجاريين في إفريقيا، وسوف تركز الزيارة على عدة مسائل منها تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات حيث وصل حجم التجارة الثنائية بين الهند ومصر إلى رقم قياسي بلغ 7.26 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2021-2022.

ويتجاوز حجم الاستثمارات الهندية في مصر ما قيمته 3.15 مليار دولار حيث تعمل أكثر من 50 شركة هندية في مصر في عدد من القطاعات من بينها قطاع التصنيع والكيماويات والطاقة والبنية التحتية وتجارة التجزئة.