شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 191 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلا ائتمانيا بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليونا و100 ألف يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28 مارس 2022.

وجاء نص القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس.