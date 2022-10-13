شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" بالجيزة.. إنشاء محطات للمياه والصرف ومواقف سرفيس بالصف وأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مبادرة "حياة كريمة" قطار التنمية في كافة القطاعات، للارتقاء بحياة المواطنين بقرى الجيزة والتحسين من الخدمات المقدمة إليهم، وتغيير حياتهم للأفضل، بـ904 مشروعا تنمويا امتد إلى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية فى مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، وذلك بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشهد مركزي الصف وأطفيح ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة حتى الآن، تنفيذ 101 مشروعا في قطاع التعليم، بنسبة تنفيذ 99% تشمل إنشاء مدارس جديدة أو إحلال وتجديد أو توسعات لمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية، وتنفيذ 37 مشروعا في قطاع الصحة، بنسبة تنفيذ 95%، لرفع كفاءة المستشفيات وإنشاء مراكز ووحدات صحية على أعلى مستوى لتقديم الرعاية الصحية اللائقه للمواطنين، إلى جانب تنفيذ 16 مشروعا في قطاع وحدات الإسعاف السريعة بنسبة تنفيذ 100%.

كما شهدت 42 قرية بالصف وأطفيح، تنفيذ 43 مشروعا بقطاع الرياضة ومراكز الشباب، و11 مشروعا لمجمعات حكومية خدمية، بنسبة تنفيذ 100%، للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات، و11 مشروعا لمجمعات زراعية، بنسبة تنفيذ 99%، بالإضافة إلى تنفيذ 13 مشروعا في قطاع التضامن الاجتماعي، بنسبة تنفيذ 59%، تشمل إنشاء مراكز إيواء ودور رعاية مسنين وأيتام، و50 مشروعا في قطاع تبطين وتأهيل الترع، بنسبة تنفيذ 73%.

وتفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروعات المبادرة الرئاسية بمركز أطفيح، بحضور محمود عبدالحليم رئيس مركز أطفيح، وأنور معوض المشرف على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومسؤلي الشركات المنفذة للأعمال، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشملت جولة نائب المحافظ، متابعة عدد من المشاريع الجاري تنفيذها، شملت تفقد نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير الأعمال بمشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية صول، ومشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية الكداية، بالغضافة إلى مشروع موقف السرفيس الجديد بمدينة أطفيح، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات الخدمة في مواعيدها المقررة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.



إنشاء محطات لمياه الشرب بقرى الجيزة



إنشاء محطات للمياه بقرى الجيزة



مشاريع حياة كريمة