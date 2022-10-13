شكرا لقرائتكم خبر عن كورنيش الجيزة يتجمل بعد تطوير شارع النيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ميدان النهضة وشارع النيل جنوب الجيزة، أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة، استهدف تطوير كورنيش الجيزة وإعادة تخطيط المناطق المحيطة به وتحويلها إلى مناطق جذب سياحي، فضلا عن خلق مماشي سياحية جديدة تتحدى القبح بالجمال وتتحول لمحطات ترفيهية جديدة جاذبة للزوار من المواطنين والسائحين، وتظهر الوجه الحقيقي لمحافظة الجيزة بكامل رونقه، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

وشهدت أعمال التطوير، استكمال أعمال تجميل ورفع كفاءة شارع النيل وميدان وشارع النهضة من إنارة ورصف ودهانات وحدائق وتخطيط شوارع وانترلوك وإنشاء نافورات ومساحات خضراء، وذلك في إطار أعمال التطوير الشامل الذي يشهدها القطاع والتي ضمت تطوير شوارع مراد والبحر الأعظم ونفق عباس والنيل والتحرير وشارل دى جول، وذلك بمتابعة طه عبد الصادق رئيس حى جنوب.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلا من رئيس حي جنوب وهيئة النظافة بضرورة مراعاة الشكل الجمالي والحضاري أثناء تنفيذ الأعمال والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والأشجار لتحسين الصورة البصرية مع إجراء الصيانات الدورية لها ،ورفع كفاءة أرصفة المشاه والبلدورات ومسار سير المواطنين لتسهيل الحركة وعدم إعاقة الحركة المرورية.

وشهد كورنيش النيل بالجيزة أعمال تطوير بدأت من منطقة المنيب مرورا بشارع البحر الأعظم وشارع النيل حتى منطقة الوراق ليظهر الكورنيش بشكل مختلف، يظهر جمال النيل خاصة بعد إزالة كل ما يحجب الرؤية عن المواطنين كان أبرزها سور نادى الزمالك النهرى وعدد آخر من المنشأت بطول الكورنيش.