شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تعلن إتاحة المناهج الدراسية لاستخدامها فى حصص المشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية انتهاء تحميل المناهج الدراسية والبرامج التعليمية المتاحة وأيضا الشرح المقدم من القنوات التعليمية لجميع الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى، كما طالبت المديريات المدارس بتحميلها للاستفادة منها أثناء تطبيق حصص المشاهدة فى الفصول الدراسية.

فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفعيل حصص المشاهدة فى الفصول بين الطلاب فى المواد الدراسية المختلفة، و دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.