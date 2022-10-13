شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مصر الحاصلون على ميداليات دولية يحضرون حفل تخرج الكليات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر احتفال تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، أبطال مصر من المؤسسات الرياضية العسكرية الحاصلون على ميداليات أولمبية ودولية وقارية.

وبدأت وقائع الاحتفال باستعراض حرس الشرف وعزف السلام الجمهوري فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال.، وعقب ذلك أدى حرس الشرف من طلبة الكليات التحية العسكرية للرئيس السيسي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل قبل قليل، لمقر انعقاد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.