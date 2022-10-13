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أبطال مصر الحاصلون على ميداليات دولية يحضرون حفل تخرج الكليات العسكرية

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القاهرة - سامية سيد - حضر احتفال تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، أبطال مصر من المؤسسات العسكرية الحاصلون على ميداليات أولمبية ودولية وقارية.

وبدأت وقائع الاحتفال باستعراض حرس الشرف وعزف السلام الجمهوري فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال.، وعقب ذلك أدى حرس الشرف من طلبة الكليات التحية العسكرية للرئيس السيسي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل قبل قليل، لمقر انعقاد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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