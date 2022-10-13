الرئيس السيسي يقدم التحية لأهالى خريجى الدفعات الجديدة من طلبة الكليات العسكرية

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله إلى مقر الكلية الحربية، على تقديم التحية إلى أهالى خريجي الدفعات الجديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وبدأت وقائع الاحتفال باستعراض حرس الشرف وعزف السلام الجمهوري فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال.، وعقب ذلك أدى حرس الشرف من طلبة الكليات التحية العسكرية للرئيس السيسي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل قبل قليل، لمقر انعقاد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.