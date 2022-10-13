الطقس اليوم.. أجواء غائمة وفرص سقوط أمطار على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقسا معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، الشرقية والغربية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أنه يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل على كافة الانحاء، مائل للبرودة في آخرة.

وحذرت الأرصاد من أجواء غائمة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، لافتة إلى وجود أجواء مشمس على جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط الأمطار، تنحصر على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، والوجه البحري، مع نشاط للرياح على كافة أنحاء البلاد على فترات متباعدة من اليوم.

وأكدت الأرصاد، أن حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط بين معتدلة ومضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج على بين (1,5:2) متر، ونفس الحالة على البحر الأحمر، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين (1,5:2) متر، وذلك بسبب نشاط للرياح شمالية غربية.

معدلات الرطوبة:

القاهرة والوجه البحرى. 80-85

السواحل الشمالية 90-95

جنوب سيناء 65-75

شمال الصعيد 45-50

جنوب الصعيد 30-35

درجات الحرارة المتوقعة الخميس

القاهرة العظمى 28، الصغرى 21

العاصمة الإدارية العظمى 28 ، الصغرى 20

الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 20

مطروح العظمى 27، الصغرى 19

شرم الشيخ العظمى 32 ، الصغرى 23

الغردقة العظمى 30، الصغرى 22

أسيوط العظمى 29، الصغرى 19

سوهاج العظمى 30، الصغرى 19

قنا العظمى 34، الصغرى 20

الأقصر العظمى 33، الصغرى 21

أسوان العظمى 34، الصغرى 22