بـ 7 خطوات.. كيف تتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه يجب على المواطنين التأكد من صحة فواتير الكهرباء ومراجعتها، مشددًا على أنه يتم المراجعة لأكثر من 5 مرات، للتأكد من أن الفاتورة الصادرة صحيحة، وتعبر عن الاستهلاك الفعلي.

يأتي ذلك بعد رصد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الفترة الماضية، بعض الشكاوى من المواطنين بشأن وجود أخطاء بعدد من فواتير استهلاك الكهرباء.

وقال المصدر لمصراوي، إن الدولة المصرية أطلقت عدد من التطبيقات من أجل الحد من شكاوى الفواتير وغيرها من المشكلات، وتوفير الوقت على المواطن، من خلال تنفيذ أو اتخاذ أي إجراء بالتطبيق أونلاين سواء كان ذلك من خلال تطبيق "القراءة الموحد" الذي يوثق قراءة الاستهلاك والذي بموجبه تنتقل الصورة التي ألتقطت للعداد إلى مركز جمع القراءة، أو من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، أو موقع الشركة القابضة للكهرباء.

وأشار إلى أنه حال التعامل بالعدادات القديمة هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها لمراجعة الفاتورة بعد إصدارها، وذلك بهدف التأكد من صحتها باعتبارها وهي كالتالي:-

1- مراجعة خانة المطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها فإذا كانت متقاربة منها وفقًا للأسعار الجديدة تكون الفاتورة سليمة.

2- إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، قم بقراءة عدد الكيلو وات/ ساعة الموجود منتصف الفاتورة في الجزء الأيمن.

3- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة الموجودة في خانة "حالية" المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

6- توجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

7- يمكن حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج احسب فاتورتك.