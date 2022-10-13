شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 22.