شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 82 وحدة سكنية مجهزة بالأثاث للأسر المستحقة بالجيزة ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشاريعها التنموية بمركزي الصف وأطفيح، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة، حيث شهدت محافظة الجيزة تنفيذ ما يقرب من 904 مشروعا تنمويا امتد إلى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية فى مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه، استهدف الارتقاء بحياة المواطنين والتحسين من الخدمات المقدمة إليهم، وتغيير حياتهم للأفضل بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتأتي مبادرة "سكن كريم" كإحدى أهم المبادرات التي استهدفت توفير سكن آدمي للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في 42 قرية بمحافظة الجيزة، وتوفير الخدمات الأساسية للأسر من خدمات البنية التحتية من مياه شرب نقية وصرف صحي وترميم وإعادة تأهيل وتطوير منازلهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل للمواطنين، بما يكفل لهم حق العيش الكريم.

وشهدت الجيزة، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، توفير عدد من الوحدات السكنية الحضارية البديلة لقاطني المناطق غير الآمنة، انطلاقا من خطه الدولة لضمان حياة مستقرة ومستوى معيشى أفضل للمواطنين، حيث تم تسليم 82 وحدة سكنية كاملة التشطيب مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، للأسر المستحقة بالعزبة الشرقية بقرية الديسمى التابعة لمركز ومدينة الصف، وذلك كمرحلة أولى من المبادرة.

وتستعد محافظة الجيزة لبدء شارة المرحلة الثانية من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بثلاثة مراكز جديدة، وهى منشية القناطر والعياط والبدرشين، بإجمالى 83 قرية وتوابعها و2 مليون مواطن مستفيد، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعمل على النهوض بالبنية التحتية، تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز ومنشآت صحية وتعليمية ومراكز للشباب.