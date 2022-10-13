شكرا لقرائتكم خبر عن هنا يلتقى مونوريل العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائى الخفيف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية محطة تبادلية بين القطار الكهربائى الخفيف LRT ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يلتقى القطار بالمونوريل ليسهل على الركاب الوصول لأى منطقة بالعاصمة الإدارية كما يلتقى القطار الخفيف، القطار السريع، في محطة العاصمة المركزية.

وأكدت الوزارة مواصلة العمل على مدار الساعة لتنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

ويعد المشروع أحد وسائل النقل الجماعى التي ستخدم الجمهورية الجديدة ويربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية)، وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

مشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.‏