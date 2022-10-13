شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق للإبلاغ عن الكيانات الوهمية بالتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، برئاسة السيد عطا، جهوده فى مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية التى تمارس العملية التعليمية بدون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة التعليم، من خلال لجان الضبطية القضائية التى تداهم تلك المؤسسات التعليمية غير المعتمدة، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” 5 طرق للإبلاغ عن الكيانات الوهمية:

1- تخصيص الإيميل التالي لاستقبال البلاغات ضد الكيانات الوهمية: [email protected]

2- التعامل الفورى مع الرسائل الواردة على صفحات وزارة التعليم العالى بمنصات التواصل الاجتماعى.

3- التقدم المباشر إلى وزارة التعليم العالى بشكاوى عن الكيانات الوهمية.

4- الشكاوى والبلاغات الواردة بشكل مباشر إلى قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى.

5- التقارير الواردة من لجنة الرصد الإعلامى.

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى أنه وفقا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى يتم التعامل المباشر من خلال تحرك لجان الضبطية القضائية لمدامهة الكيانات الوهمية، مشيرا إلى انتشار لجان الضبطية على مستوى المحافظات للحفاظ على مستقبل الطلاب.

وأشار رئيس قطاع التعليم إلى أن يتم التعامل الفورى مع أى بلاغ مقدم للوزارة أو قيادات الوزارة ومداهمة الكيان وإصدار قرار بإغلاقه بالتنسيق مع المحافظات.