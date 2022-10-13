شكرا لقرائتكم خبر عن الأعياد والإجازات الرسمية باليوم والتاريخ حتى نهاية العام الهجري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة أن هذه الأعياد تمثل مناسبات مهمة لديهم يحرصون على الاحتفال بها.

ويقدم ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية خلال العام الهجرى 1444 هجريا، كما يلى: - عيد الميلاد المجيد: السبت 14 جمادى الآخرة الموافق 7 يناير 2023

- ثورة 25 يناير: الأربعاء 3 رجب الموافق 25 يناير 2023

- عيد تحرير طابا: الأحد 27 شعبان الموافق 19 مارس 2023

- شم النسيم: الاثنين 26 رمضان الموافق 17 أبريل 2023

- عيد الفطر المبارك: الجمعة غرة شوال الموافق 21 أبريل 2023

- عيد تحرير سيناء: الثلاثاء 5 شوال الموافق 25 أبريل الموافق 2023

- عيد العمال: الاثنين 11 شوال الموافق 1 مايو 2023

- وقفة عيد الأضحى المبارك: الثلاثاء 9 ذو الحجة الموافق 27 يونيو 2023

- عيد الأضحى المبارك: الأربعاء 10 ذو الحجة الموافق 28 يونيو 2023

- ثورة 30 يوينو: الجمعة 12 ذو الحجة الموافق 30 يونيو 2023