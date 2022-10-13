شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: مرصد "بيانات مصر" يتيح كافة المعلومات الصحيحة لبناء الإنسان المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المرصد الإحصائي "بيانات مصر" يدشن في مصر لأول مرة، وجاءت فكرة إنشاء هذا المرصد من استراتيجية الدولة نحو بناء الإنسان المصري.

أضاف بركات، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الدولة المصرية تسعى وتهتم مثيرا ببناء قدرات الإنسان ثقافيا واجتماعيا، وكان واجب على الإحصائيين إنشاء هذا المرصد، لترسيخ الثقافة الرقمية لدى المواطن عن طريق توفير البيانات لكافة جهات المجتمع المصري.

وتابع اللواء خيرت بركات: "المرصد الإحصائي بيانات مصر، يتيح رصد الواقع الإحصائي المصري والثقافي والبيئي، وهناك تعاون وثيق بين كافة جهات الدولة للحصول على بيانات تخص المواطن من خلال هذا المرصد، وسوف يكون هناك شفافية في نشر البيانات لتفادي البيانات المغلوطة للمواطن، لأن المرصد ينشر بيانات دقيقة وموثوقة عن كافة نواحي الحياة في مصر اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا".

وأكمل: "أهمية المرصد تأتي من أهمية الاعتماد على البيانات، ولعل بيانات الجهاز دخلت في العديد من المبادرات والمشروعات التي تتبناها الدولة، مثل مشروع حياة كريمة، والذي يعتبر أيقونة الجمهورية الجديدة، واعتُمد في هذا المشروع على بيانات الجهاز للتخطيط له، من واقع نتائج مسوح الدخول والاستهلاك وبيانات المواطنين".

وأشار إلى أن البيانات التي أصدرها الجهاز مؤخرا من خلال المسوح، كانت بمثابة خريطة العمل لأجهزة الدولة، مضيفا: "نحن أتحنا موقع إلكتروني خاص بالمرصد، يعرض كافة المعلومات الإعلامية لكافة المناقشات والحوارات وكذلك إحصائيات الزواج والطلاق والمواليد والوفيات وإحصائيات أخرى متعددة تهم المجتمع المصري".