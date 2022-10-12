شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى: صادرات مصر من الموالح زادت عن العام الماضى رغم الكساد العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن العام الحالي شهد العديد من التحديات الكبير على مستوى العالم، موضحا أن هناك أزمة دولية في الحاويات التي يتم شحن البضائع بها، بالإضافة إلى الكساد الذي ضرب التجارة العالمية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة "dmc": "هناك انخفاض في مستوى التجارة العالمية وتأثر بالسلب على ملف التجارة والتبادل التجاري، وفي هذا الوقت، ومنذ بداية عام 2022، تمكنت مصر من تجاوز كميات صادراتها للخارج عن العام الماضي من خلال سياستها الحكيمة ورؤيتها المستقبلية".

وقال: "جاهزون ولدينا كل ما يساعدنا على زيادة حجم صادراتنا بشكل أكبر، وأبرز المحاصيل، هي المنتجات الزراعية التي لدينا منها اكتفاء ذاتي وعلى رأسها الموالح، ويمكننا أن نصدر أكثر من 2 مليون طن، بالإضافة إلى البطاطس".