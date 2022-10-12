شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إسبانيا بالقاهرة يؤكد مشاركة بلاده بوفد رفيع المستوى فى مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد سفير إسبانيا لدى مصر البارو ايرانثو جوتييريث، أن بلاده ستشارك بوفد رفيع المستوى فى مؤتمر المناخ الذى تستضيفه شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

واعرب السفير فى الكلمة التى ألفاها نيابه عنه الفونسو دييث توريس نائب رئيس البعثة خلال الاحتفال الذى اقيم اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الوطنى لاسبانيا- عن ثقة بلاده فى قدرة القيادة المصرية للمؤتمر على انجاحه.

وأضاف أن تغير المناخ يعد مثالا ممتازا للتعاون بين البلدين.

وقال إن اليوم الوطنى لأسبانيا يوافق ذكرى وصول البعثة الإسبانية بقيادة كريستوفر كولومبوس الى أمريكا في عام 1492.

واشار السفير الى ان اليوم الوطنى يعد مناسبة لاسبانيا خاصة ولكن هذه المرة بكتسب اهمية خاصة لانها المرة الاولى التى يحتفل بعا السفير بهده المناسبة على ارض مصر حيث تسلم مؤخرا مهام عمله.

واكد على عمق الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين مصر واسبانيا، واصفا العلاقات السياسية والدبلوماسية بانها "متميزة" وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة بين الجانبين. ولفت السفير الى ان البلدين يعملان على تطوير العلاقات المثمرة للغاية منذ عقود ولكننا نعتقد اننا يمكننا عمل الكثير لدفع الروابط الاستراتيجية.

وأشار الى وجود فرص كبيرة امام الشركات الاسبانية للاستثمار فى مصر، معربا عن شكره للسلطات المصرية على التعاون المتميز.

ومن ناحية اخرى .. اشار السفير الاسبانى الى تطورات الاوضاع فى اوكرانيا.. مؤكدا تضامن بلاده مع شعب اوكرانيا.

وكان القائم بالاعمال قد رحب فى بداية الاحتفال بالحضور.. مشيرا الى ان السفير ونظرا لاسباب عائلية اضطر الى السفر بشكل عاجل الى اسبانيا.

ومن جانبه.. اكد السفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية عمق علاقات التعاون التى تزبط بين مصر واسبانيا فى مختلف المجالات.

وحضر الاحتفال - الذى بدأ بعزف السلامين الوطنيين لمصر واسبانيا- عدد من الدبلوماسي وزارة الخارجية بالاضافة الى سفراء العديد من الدول الاوروبية والافريقية والاسيوية المعتمدين لدى مصر و نخبة من الصحفيين ورجال الاعمال والمجتمع.