رئيس تنشيط السياحة يكشف سبب عدم تغطية الإعلام لحفل الأزياء بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، سبب عدم تغطية الإعلام لحفل عروض دار الأزياء سيتفانو ريتشي بمعبد الملكة حتشبسوت بالأقصر.

وحظي عرض أزياء دار "ستيفانو ريتشي" العالمية الذي استضافه معبد الملكة حتشبسوت الفرعوني، بالبر الغربي لمدينة الأقصر الأحد الماضي، باهتمام دولي واسع.

وأوضح القاضي في تصريح تليفزيوني، أن عروض دار الأزياء سيتفانو ريتشي بمعبد الملكة حتشبسوت بالأقصر حدث خاص وليس مسموح للإعلام بتغطيته.

وأكد أن الترويج للسياحة المصرية ليس مجرد إعلان لإعطاء نتيجة مباشرة ولكن الأمر مجموعة أنشطة مثل زيارة فنانين وأحداث وفعاليات والأهم تكوين صورة إيجابية عن مصر.

وجاء عرض الأزياء في إطار احتفالات الدار بيوبيلها الفضي، والتي تقام وسط معابد ملوك وملكات مصر القديمة بحضور 350 شخصية من بينهم ساسة وفنانون ومصممو أزياء ورؤساء تحرير صحف وفدوا من مختلف بلدان العالم.

واختارت دار ستيفانو ريتشى، معابد الأقصر في مصر، للاحتفال باليوبيل الذهبي، الذي انطلقت عروضه لأول مرة في مدينة فلورنسا الإيطالية عام 1972، بحسب ما ذكره الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية.

وقال وزيري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن اختيار الدار لمعابد الأقصر لم يكن وليد الصدفة، مؤكدًا أن قرار يعود لخلفيات وحقائق تاريخية.

وأضاف أن عرض الأزياء "الفاشون" بدأ من مصر القديمة، التي اشتهرت بالذوق والملابس الراقية منذ آلاف السنين.