البابا تواضروس: لقاء يجمع بطاركة الكنائس الأرثوذكسية للشرق الأوسط بالقاهرة الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن لقاء مرتقب للآباء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في القاهرة الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعقد بشكل دوري كل عامين.

جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وعن لقاء الآباء البطاركة، قال قداسة البابا: "الأسبوع القادم سيزورنا قداسة البطريرك الأنطاكي، مار أغناطيوس أفرام الثاني، وأيضًا الكاثوليكوس آرام وهو بطريرك الكنيسة الأرمنية، وهذا اللقاء يُسمى "لقاء الثلاث آباء البطاركة في منطقة الشرق الأوسط" في الكنائس الشقيقة".

وأضاف: "والكنائس الشقيقة هي التي نسميها oriental هي ٦ كنائس في العالم، الأقباط والسريان والأرمن والأحباش والإريتريين والهنود، هذه هي الكنائس الشرقية القديمة، وسنتقابل نحن ثلاثة منهم".

وأوضح أنها مقابلة تتم مرة كل عامين، نتبادل أخبار كنائسنا وندرس علاقاتنا بالكنائس الأخرى، ومناقشة الترتيب لاجتماع لبطاركة الكنائس الـ oriental الستة، وهذا لقاء هام".

وأعرب قداسته عن ترحيبه باللقاء قائلًا: "ويُباركنا زيارة هؤلاء الآباء البطاركة، وفرصة طيبة أن نود بعضنا البعض، واللقاء من المفروض أن يتم مرة في القاهرة ومرة في بيروت ومرة في دمشق، ولكن نظرًا للظروف الحادثة في سوريا ولبنان لذلك يتم تكراره في القاهرة بعد أن توقف أثناء جائحة كورونا طوال السنتين الماضيتين".

وأعلن قداسة البابا عن توقف مؤقت للاجتماع: خلال الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه يومي 19 و26 أكتوبر الجاري، على أن تكون العودة في أوائل نوفمبر المقبل.​