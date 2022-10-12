أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد: تغيرات حادة وسريعة في الطقس بدءا من السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت منار لمصراوي، أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل 15 أكتوبر، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من شمال البلاد التي تضم السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري حتى القاهرة الكبرى، نظرا لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وامتداد منخفض جوي على امتداد سطح البحر المتوسط مع كتل هوائية شمالية تحمل كميات من الرطوبة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت أن حالات عدم الاستقرار تتمثل في: سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع تأثيرات مختلفة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط للرياح وسحب وأمطار، مع يجعل هناك شعور بانخفاض درجات الحرارة.

ونصحت منار، بضرورة ارتداء الملابس الخريفية وزيادة قطع الملابس للطلاب والأطفال خصوصا عند خروجهم للمدارس في الصباح الباكر، واصطحاب جاكيت خفيف، مع القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق عند وجود شبورة مائية في الصباح الباكر أو الساعات المتأخرة من الليل، مع القيادة بهدوء تام أيضا في أماكن سقوط الأمطار على الطرق، ومتابعة النشرات الجوية بصورة يومية كون الخريف يتسم بالتقلبات السريعة.

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