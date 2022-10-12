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نقيب الصحفيين يعلن زيادة معاشات النقابة بنسبة 19٪

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القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه وفاء بما وعد به خلال الفترة الماضية، وبعد موافقة مجلس النقابة على اقتراحه بزيادة قيمة المعاش المستحق بنسبة 19%  ليرتفع من 2100 جنيه إلى 2500 جنيه، بنفس نسبة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا.

 

ووجه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رسالة أعضاء النقابة بجدول المعاشات، قائلا: "تحياتي لكم جميعا، داعيا الله سبحانه لكم بدوام الصحة والعافية، وكل عام وأنتم جميعا بكل خير".

  

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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