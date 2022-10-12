شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن زيادة معاشات النقابة بنسبة 19٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه وفاء بما وعد به خلال الفترة الماضية، وبعد موافقة مجلس النقابة على اقتراحه بزيادة قيمة المعاش المستحق بنسبة 19% ليرتفع من 2100 جنيه إلى 2500 جنيه، بنفس نسبة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا.

ووجه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رسالة أعضاء النقابة بجدول المعاشات، قائلا: "تحياتي لكم جميعا، داعيا الله سبحانه لكم بدوام الصحة والعافية، وكل عام وأنتم جميعا بكل خير".