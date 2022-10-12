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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 4 قرارات وافق عليها مجلس الوزراء باجتماعه الأسبوعى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات الهامة خلال الاجتماعى الأسبوعى بهدف تنشيط السياحة ودعم المصريين فى الخارج.
قرارات الحكومة
- مشروع قانون يسمح للمصريين بالخارج باستيراد سيارات شخصية معفاة من الضرائب مقابل وديعة مالية بدون عائد
- مشروع قانون تقنين أوضاع مخالفات البناء مع جواز التصالح على بعض الحالات الخاضعة لقانونى حماية الآثار ونهر النيل
- إزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة التابعة لوزارة الداخلية فى 6 محافظات لصالح وزارة المالية
- مد الإعفاء من مقابل الجُعل على شركات الطيران حتى 30 أبريل فى إطار تنشيط حركة السياحة الوافدة