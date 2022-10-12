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أبرز 4 قرارات وافق عليها مجلس الوزراء باجتماعه الأسبوعى.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات الهامة خلال الاجتماعى الأسبوعى بهدف تنشيط السياحة ودعم المصريين فى الخارج.

 


قرارات الحكومة

- مشروع قانون يسمح للمصريين بالخارج باستيراد سيارات شخصية معفاة من الضرائب مقابل وديعة مالية بدون عائد

- مشروع قانون تقنين أوضاع مخالفات البناء مع جواز التصالح على بعض الحالات الخاضعة لقانونى حماية الآثار ونهر النيل

- إزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة التابعة لوزارة الداخلية فى 6 محافظات لصالح وزارة المالية

- مد الإعفاء من مقابل الجُعل على شركات الطيران حتى 30 أبريل فى إطار تنشيط حركة السياحة الوافدة

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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