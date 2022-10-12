شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات بدون ضرائب ورسوم.. مشروع قانون لخدمة المصريين بالخارج.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز الضوابط والشروط لاستيراد السيارات بالنسبة للمصريين بالخارج.



استيراد السيارات للمصريين بالخارج (1)

وافقت الحكومة على مشروع قانون ينظم استيراد المصريين بالخارج للسيارات

يحق لمن له إقامة سارية بالخارج استيراد سيارة ركوب خاصة لاستعماله الشخصى

السيارة معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعيّن دفعها للإفراج عنها جمركيا

استيراد السيارة مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يُستحق عنه عائد



استيراد السيارات للمصريين بالخارج (2)

يُحوّل المبلغ يحول من الخارج لوزارة المالية بنسبة 100% من كل الضرائب والرسوم

يُسترد المبلغ من وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ سداده واستيراد السيارة

يكون الاسترداد بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية وفق سعر الصرف وقت الاسترداد

الشروط:

أن تكون لصاحب السيارة إقامة قانونية سارية خارج البلاد

أن يبلغ عُمره 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل



استيراد السيارات للمصريين بالخارج (3)

لديه حساب بنكى فى الخارج مضى عليه 3 أشهر على الأقل

يُستثنى من الشرط السابق الأزواج المقيمون فى الخارج وأبناؤهم

يُشترط ألا يزيد عُمر السيارة على 3 سنوات من عام الصنع

تحويل المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من العمل بالقانون

يُسجل راغبو الاستفادة من القانون بياناتهم وبيانات السيارة

سداد المبلغ المنصوص عليه لمنح موافقة استيرادية للسيارة

الموافقة صالحة لمدة سنة لإتمام الإجراءات والإفراج عن السيارة

حال عدم إتمام الاستيراد يُسترد المبلغ فورا بنفس القيمة والعملة دون عائد