شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مستشار الرئاسة الفلسطينية خلال قمع الاحتلال الاسرائيلى لوقفة تضامنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، واعتقل مواطنان، مساء اليوم، الأربعاء، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة إسناد لأهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا، في ظل الحصار المفروض عليهما منذ خمسة أيام.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الاسرائيلى اعتدت على المشاركين في الوقفة التي نظمت بالقرب من حاجز شعفاط العسكري، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة المستشار الرويضي بقنبلة صوت، كما اعتقلت الشابين الفلسطينيين حكيم أبو خضير ومحمد أبو شوشة.

ويخوض أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، منذ صباح اليوم، العصيان المدني المفتوح ضد الاحتلال الاسرائيلى، بما يشمل إغلاق المدارس، والمحال التجارية، ومنع السير بالمركبات بعد الساعة العاشرة مساءً إلا للحالات الضرورية، وعدم خروج العمال للعمل، مؤكدين أن هذا العصيان والإضراب سيكون مستمرا حتى فك الحصار وعودة الحياة الى طبيعتها.

وعم الإضراب التجاري محافظات الضفة الغربية، وتعطلت الدراسة في مختلف الجامعات، فيما علّقت نقابة المحامين العمل أمام كافة المحاكم، احتجاجا على ممارسات الاحتلال وتدابيره القمعية، وإسنادا لمخيم شعفاط وبلدة عناتا.