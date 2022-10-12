شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.. رغم خفض التوقعات لمعدلات نمو أغلب اقتصادات العالم.. صندوق النقد الدولى: الاقتصاد المصرى يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومؤشراته تواصل التحسن.

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